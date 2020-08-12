Иркутск, 12 августа 2020, 13:30 — REGNUM Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Вырубка леса
Вырубка леса
(сс) skoddeheimen

Общий объем добычи чёрных лесорубов в Приангарье за 2019 год составил рекордные 441 644,9 куб. м. В Забайкальском и Красноярском краях вырублено 114 858,9 куб. м. и 102 182,5 куб. м. соответственно. В Бурятии (4-е место в рейтинге) уничтожили 70 785,9 куб. м. леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты РФ, в 2018 году более половины незаконно вырубаемого в России леса пришлось на Иркутскую область. Наиболее известное уголовное дело, связанное с масштабными рубками, возбудили в 2019 году. Главным обвиняемым стал теперь уже экс-министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. Его арестовали за то, что он доподлинно знал о незаконности вырубки деревьев в заказнике Туколонь, но ничего не предпринял.

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