Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Более 900 туристов, желающих покинуть Местийский муниципалитет в Сванетии, помещены в специальные карантинные зоны. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 12 августа на брифинге заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

«Фактически, у нас есть прямой контакт со всеми отдыхающими. Из Сванетии эвакуировано более 900 человек», — сказала Квривишвили.

В этом районе несколько населенных пунктов закрыли на карантин из-за того, что там был выявлен очаг распространения коронавируса.

Глава администрации туризма отметила, что эвакуированные туристы размещены в отелях, оборудованных под карантинные зоны, где отдыхающих постарались разместить в комфортных условиях. Для тех, кто в Местийском муниципалитете оказался без личного автомобиля, организована доставка до места изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, часть населенных пунктов Местийского муниципалитета Грузии оцеплена силовиками. Всех, кто хочет выехать из этого района, помещают в зоны изоляции.

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