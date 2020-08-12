Стокгольм, , 14:44 — REGNUM В Швеции учащиеся старших классов средней школы уже этой осенью вернуться в свои аудитории. Однако из-за рисков ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, шведские власти все же предоставили возможность отдельным школам и муниципалитетам приспосабливать учебную программу для перехода на дистанционное обучение. Об этом со ссылкой на заявление министра образования Швеции Анны Экстрём сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Каждый, кто прошел через весенний семестр, вполне понимает, что лучше учиться очно, в школе. Но если мы хотим справиться с этим (прим.: пандемией коронавируса) в Швеции вместе, то важно, чтобы мы все следовали существующим советам и правилам», — заявила Экстрём после объявления о том, что в шведских гимназиях снова будут возможны занятия физкультурой.

Основной посыл министерства — предстоящей осенью обучение должно проходить в школе, однако при этом допускается и дистанционное обучение. Например, это может произойти в том случае, если у учителей или учащихся проявляются симптомы коронавирусной инфекции или если есть опасения, что в общественном транспорте возникнет скопления граждан, если школьники, служащие, и офисные работники заполонят автобусы в час пик.

Министерство образования Швеции решило подстраховаться и предоставило муниципальным властям и администрациям отдельных школ возможность решить, в каком формате их дети будут учиться уже через несколько дней.