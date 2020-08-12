Магас, , 12:22 — REGNUM В Ингушетии появились подробности вчерашних событий, связанных с обыском в доме бывшего главы министерства спорта региона. Стало известно, что после проведения следственных мероприятий по месту жительства чиновника и его сына увезли на допрос, по одним данным, в Северную Осетию, по другим — в Ставропольский край.

Вместе с чиновником был задержан и его сын, однако после допроса его отпустили, пишет интернет-газета «Ингушетия». Сам экс-министр спорта, по данным издания, помещен в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Стоит отметить, что комментариев по поводу этих событий правоохранительные органы республики не дали. Возможно, это связано с тем, что следственные мероприятия проводили силовики, прикомандированные в республику, о чем сообщает портал «Ингушетия».

Не уточняется и то, какой именно бывший министр спорта попал в поле зрения правоохранителей. СМИ предполагают, что это Дауд Алхазуров, а дело, по которому его привлекают, связано со строительством спорткомплекса в Назрановском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министра спорта Ингушетии поместили в ИВС в Пятигорске