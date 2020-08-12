Новосибирск, , 12:22 — REGNUM Службы городского хозяйства Новосибирска ликвидировали возгорание мусорного полигона «Левобережный». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Сегодня утром открытого горения не было, площадь глубинного горения составляла 200 кв. метров, на полигоне работала техника МУП «Спецавтохозяйство», — сообщили в комитете по охране окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Напомним, полигон «Левобережный» в Новосибирске загорелся 5 августа. Для ликвидации возгорания было привлечено четыре бульдозера, две поливомоечные машины, два пожарных расчета МЧС. Примерная площадь возгорания составляла 1500 кв. метров. С 5 по 10 августа для засыпки полигона было привезено 12 тыс. 655 кубических метров грунта.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.