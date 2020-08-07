Пенза, , 08:46 — REGNUM Образовательные учреждения Пензенской области проходят оценку готовности к новому учебному году. Процедура приемки учреждений в регионе стартовала 20 июля и продлится до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Организованные комиссии проводят оценку готовности организаций в соответствии с графиком с участием МЧС и Росгвардии. Всего предстоит проверить 647 юрлиц, осуществляющих образовательную деятельность. Так, по информации на 5 августа, готовы к новому учебному году 336 организаций (52%). Полностью приемка объектов завершена в Белинском, Никольском, Камешкирском и Пачелмском районах.

ИА REGNUM напоминает, в целях поддержки малообеспеченных и многодетных семей в Пензенской области пройдет традиционная региональная акция «Собери ребенка в школу».

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