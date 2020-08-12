Пенза, , 11:43 — REGNUM В Пензенской области по информации на 12 августа наличие коронавирусной инфекции подтверждено у 7101 человека. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили ещё 53 жителя региона, сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Всего с начала пандемии выздоровели 6439 человек, за сутки — 133 пациента. С момента начала наблюдения скончались 92 пензенца. За последние сутки врачам не удалось спасти 44-летнего мужчину.

Среди новых инфицированных есть два ребенка в возрасте один и три года. Самое большое количество положительных тестов на коронавирус среди жителей Пензы — 29 человек. С учета сняли более 26,4 тыс. пензенцев. Под наблюдением врачей остаются 3310 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа выявили 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 112 614 случаев.

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