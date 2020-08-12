Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа выявили 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 112 614 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 124 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Оренбургской области — 103, в Саратовской области — 96, в Ульяновской области — 91, в Пермском крае — 68, в Кировской области — 56, в Пензенской области — 53, в Самарской области — 52, в Чувашии — 36, в Башкирии — 35, в Мордовии и Татарии — по 29, в Удмуртии — 26, в Марий Эл — 15.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 25 252 случая, в Саратовской области — 10 538, в Ульяновской области — 10 346, в Оренбургской области — 8169, в Самарской области — 7372, в Башкирии — 7162, в Чувашии — 7144, в Пензенской области — 7101, в Пермском крае — 6705, в Татарии — 5959, в Кировской области — 5408, в Мордовии — 4857, в Марий Эл — 3947, в Удмуртии — 2654.

Полностью выздоровел 88 091 житель округа, за последние сутки выписаны 1169 человек. Таким образом, выздоровели более 78,25% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1303 человека, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. При этом 8 августа было выявлено 802 новых случая заражения, 9 августа — 807, 10 августа — 792, накануне — 804.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в России подтвержден 902 701 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5102 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,47%. Полностью выздоровели 710 298 жителей России, за сутки выписаны 7123 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 78,68% граждан. 15 260 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 129 — за последние сутки.

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