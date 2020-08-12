Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Еще 161 носителя коронавируса обнаружили в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб 12 августа. Этот показатель на четыре случая больше, чем днем ранее.

Таким образом за всё время пандемии в городе официально зафиксировали 33 365 носителей вируса.

Выздоровели от COVID-19 за всё время в Петербурге 24 258 жителей, в том числе 93 за последние сутки. Более двух тысяч человек скончались.

Число случаев заражения в России перевалило за 900 тыс.: в стране выявили 902 тыс. 701 носителя вируса к 12 августа.

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