Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Более 14 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Петербурге. Об этом сообщает городской оперативный штаб 12 августа.

За последние 24 часа в городе провели 14 тыс. 647 исследований, что примерно на 2,5 тыс. тестов больше, чем было днем ранее.

Под медицинским наблюдением находятся 504 человека, из них 150 — в обсерваторе, 139 — на самоизоляции. Заметим, еще несколько дней назад петербургские обсерваторы были полностью освобождены от обитателей.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса поступило 242 обращения, в экстренную службу — 62 вызова, из которых в скорую помощь перенаправили 17, а в полицию — шесть.

Напомним, накануне стало известно, что за июль смертность в Петербурге возросла на 19% по сравнению с июлем 2019 года.

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