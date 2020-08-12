Кадуна, Нигерия, , 09:33 — REGNUM Силы безопасности Нигерии арестовали восемь человек, подозреваемых в причастности к недавним терактам в северо-западном штате Кадуна. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на обращение главы специальной военной оперативной группы Кола Дэвида Нванконоби к журналистам.

Он заявил, что подозреваемые были арестованы в двух местах на юге Кадуны. Нванконоби добавил, что при задержании у них было изъято различное оружие, в том числе помповые ружья местного производства и мачете, в также мотоциклы.

Это были первые крупные аресты, произведенные специальной военной оперативной группой, которой было поручено поддерживать правопорядок в регионе.

Аресты были произведены после серии смертоносных нападений в регионе на прошлой неделе, в результате которых погибли почти 30 человек. Жертвы среди мирного населения вызвали протесты в минувшие выходные в крупных городах Нигерии. Протестующие требовали немедленного прекращения «геноцида», происходящего в деревнях.

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