Тбилиси, , 09:17 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Эти данные 12 августа были опубликованы на правительственном сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксировано 1278 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Четыре пациента, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц. Теперь их 1058 или почти 83% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7718 человек, в стационаре — 245.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия Грузии был введен карантин из-за выявления там очага распространения коронавируса. Несколько населенных пунктов окружены силами полиции. В них пропускают только местных жителей, а чтобы выехать из этого района, необходимо две недели пробыть в изоляции.

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