Марнеули, Грузия, , 08:49 — REGNUM Жители Цалкского муниципалитета в крае Нижняя Карталиния в Грузии 11 августа вышли на акцию протеста, требуя улучшения социальных условий. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, протестующие потребовали восстановить дороги, соединяющие сёла муниципалитета. Как сказали местные жители, машины скорой помощи из-за плохих дорог не успевают своевременно приезжать к больным. Кроме того, на протестной акции потребовали решить проблему с подачей питьевой воды.

Протестующие заявили, что безуспешно требуют заняться этими вопросами на протяжении нескольких лет. Во время акции они перекрыли на несколько часов трассу между Цалка и Тбилиси.

Сообщается, что представители местных властей участникам акции пообещали заасфальтировать дороги и решить вопрос с водоснабжением. Жители дали на исполнение обещанного неделю.

Стоит отметить, что в тот же день в Грузии на акцию протеста вышли жители села Мшвидобаури в крае Гурия. Там также заявили, что местные власти в течение нескольких лет не решают проблему с водоснабжением.

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