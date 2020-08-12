Лима, , 07:59 — REGNUM 489 680 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Перу с начала пандемии, а за сутки выявлено 3 345 подобных фактов, сообщается на сайте перуанского минздрава.

Отмечается, что 335 756 человек уже выписались из медучреждений после выздоровления. Также за 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 погибли 225 больных. Всего в республике из-за этого заболевания умер 21 501 пациент.

За время наблюдений за инфекцией в Перу исследовали 2 612 599 проб анализов на SARS-CoV-2. 1496 человек с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано 19 936 210 случаев заражения коронавирусом.

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