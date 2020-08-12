Нью-Йорк, США, , 06:44 — REGNUM Студия Rockstar Games признала, что последний патч к игре Red Dead Online добавил в неё множество ошибок, которые не позволяют нормально играть многим геймерам. Об этом 12 августа сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что возмущение игроков достигло такого уровня, что Rockstar Games даже выступила с официальным заявлением по поводу произошедшего, чего студия обычно не делает. Разработчики написали на Twitter-странице техподдержки игры, что они знают о возникших проблемах и сейчас работают над их решением. При этом они ничего не сообщили о том, сколько для этого понадобится времени.

https://twitter.com/RockstarSupport/status/1293208704842715136

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели Red Dead Redemption 2 могут добавить в игру видеоредактор Rockstar Editor. В Grand Theft Auto V он позволяет геймерам записывать ролики с игровым процессом и публиковать их на YouTube и платформе Rockstar Games Social Club.

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