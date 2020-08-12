Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Разработчики Red Dead Redemption 2 могут добавить в игру видеоредактор Rockstar Editor, который ранее был интергрирован в Grand Theft Auto V. Об этом 12 августа сообщил портал Screen Rant.

Информацию об этом нашли датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) в файлах игры. Пользователь Twitter, известный под ником VideoTech, сообщил, что некоторые файлы содержат ссылки на этот инструмент. Однако он также отметил: есть вероятность, что они могут являться лишь остатками кода Grand Theft Auto V.

Rockstar Editor позволяет геймерам записывать, редактировать и публиковать видео с игровым процессом Grand Theft Auto V. Они имеют возможность загрузить свой ролик на YouTube и на платформу Rockstar Games Social Club.

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