Редмонд, США, , 00:31 — REGNUM Разработчики Halo Infinite решили отложить релиз игры на 2021 год. Об этом 11 августа на сайте Halo Waypoint сообщил глава студии 343 Industries Крис Ли.

Он отметил, что для создателей игры это было «трудным решением», которое они приняли, чтобы получить достаточно времени для создания игрового процесса, соответствующего видению команды проекта. При этом 343 Industries не назвала более точных сроков релиза.

Стоит отметить, что студия пошла на такой шаг после того, как фанаты популярной игровой серии раскритиковали текущую версию Halo Infinite за недостаточно высокий уровень графики. Разработчики показали первые трейлеры игры 23 июля 2020 года, во время онлайн-мероприятия Xbox Games Showcase.

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