Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM Органы СКР по Ленинградской области проводят доследственную проверку в связи с обнаружением в Тосненском районе места захоронения мирных советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Следователи на месте захоронения Lenobl.sledcom.ru

Предположительно, в поселке Шапки найдено захоронение расстрелянных в 1941 году учащихся одного из фабрично-заводских училищ (ФЗУ). Несовершеннолетние подростки были схвачены фашистами, когда пробирались из Ленинграда в свои родные места, и расстреляны. Точное число жертв расправы устанавливается.

«В ходе осмотра извлечены скелетированные останки 11 человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти», — официально сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Останки погибших были найдены следователями совместно с поисковым отрядом «Ягуар» в рамках проекта «Без срока давности», целью которого является сохранение исторической памяти о жертвах времен Великой Отечественной войны среди мирного населения оккупированных врагом территорий.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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