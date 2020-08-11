Рим, , 18:58 — REGNUM По данным на вечер вторника, 11 августа, в Италии умерли 35 215 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 4), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 202 461 человек, за день этот показатель увеличился на 213 (днем ранее — на 150).

Число подтвержденных носителей выросло на 412 (днем ранее — на 259). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 251 237. В настоящее время заражены 13 561 человек — на 193 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых растёт восьмой день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1000.