Лос-Анджелес, США, , 17:55 — REGNUM Американский актер Дуэйн Джонсон второй раз подряд занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes. Новый рейтинг опубликован 11 августа на сайте издания.

Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США

По его оценкам, за год Джонсон заработал $87,5 млн, из которых $23,5 млн актёр получил от стримингового сервиса Netflix за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление». Значительную долю доходов ему также принесла линейка товаров под брендом Project Rock, выпускаемая компанией Under Armour.

Второе место в списке занял актёр Райан Рейнольдс с годовым заработком $71,5 млн. Существенную часть дохода ему также принесли роли в фильмах от Netflix «Красное уведомление» и «Призрачная шестёрка».

Замыкает тройку лидеров Марк Уолберг, заработавший $58 млн — главным образом за работу в фильме Netflix «Правосудие Спенсера». Также он выступил продюсером документального мини-сериала «МакМиллионы».

В первую десятку самых богатых актёров вошли также Бен Аффлек с заработком $55 млн, Вин Дизель — $54 млн, Акшай Кумар — $48,5 млн, Лин-Мануэль Миранда — $45,5 млн, Уилл Смит — $44,5 млн, Адам Сэндлер — $41 млн, Джеки Чан — $40 млн.

По оценкам Forbes, суммарно десять самых высокооплачиваемых актёров мира заработали за год $545,5 млн.