Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Генеральная уборка и полная дезинфекция всех образовательных учреждений Петербурга будет проведена перед началом нового учебного года. Сам учебный процесс будет организован таким образом, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется материальному обеспечению образовательных структур средствами для дезинфекции и контроля за состоянием здоровья учащихся.

«В каждой организации должно быть оборудование по обеззараживанию воздуха. Детские сады и школы будут оснащены бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук, дезинфицирующими средствами», — сообщил Беглов.

К началу учебного года в учебных заведениях Петербурга при наличии возможности будет организовано несколько входов. За каждым классом закрепят постоянный вход и выход из здания. По всем предметам школьники будут обучаться в одном специально выделенном кабинете, за исключением уроков, требующих специального оборудования. Также планируется увеличить количество сдвоенных уроков для минимизации контактов между учащимися.

Александр Беглов сообщил, что с 1 марта на коронавирус в Петербурге обследовано 1 млн 952 тыс. человек, а охват тестированием — в 4 раза больше норматива.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе подтверждено 33 204 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2176 человек. Выздоровели 24 165 человек, в том числе 78 за последние сутки.

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