Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM Представителей Терского и Кубанского казачьих войск пригласят на празднование 450-летия служения казаков Российскому государству. При этом программа мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции претерпела изменения.

Как отметил донской губернатор Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24», мероприятия по случаю юбилейной даты проводятся с начала 2020 года. Отменить пришлось лишь самое масштабное из торжеств — VI Всемирный конгресс казаков.

Однако с 1 сентября в Новочеркасске — столице донского и мирового казачества — откроется череда мероприятий, посвящённых празднованию 450-летия служения казаков Российскому государству. В них, как ожидается, примут участие представители Терского и Кубанского казачьих войск.

ИА REGNUM ранее сообщало, что президент России Владимир Путин дважды получил приглашение на VI Всемирный конгресс казаков, проведение которого из-за пандемии пришлось отменить. Международный казачий форум проводится раз в пять лет.

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