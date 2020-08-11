Тосно, Ленинградская область, , 16:07 — REGNUM В поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области поисковики обнаружили останки 11 учащихся одного из ленинградских фабрично-заводских училищ (ФЗУ), расстрелянных без суда и следствия немецко-фашистскими оккупантами в сентябре 1941 года. Следственный комитет РФ изучает вопрос о возбуждении уголовного дела о геноциде.

Как сообщает 11 августа петербургское издание «Конкретно.ру», по имеющимся данным, подростки в возрасте 14−15 лет пытались пробраться из окруженного Ленинграда в свои родные деревни. Они были одеты в черную форму учащихся ФЗУ, подпоясаны ремнями. Возможно, немцы приняли их за военное подразделение и сразу расстреляли на дороге к Нестеровскому озеру.

Местные жители знали об этом военном преступлении оккупантов и примерное место захоронения убитых, но их точное число было неизвестно. В настоящее время свидетелей тех событий уже нет в живых.

Поисковые работы продолжаются. Не исключено, что будут найдены и другие тела жертв жестокой расправы фашистов над несовершеннолетними советскими гражданами.

«Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 357 УК РФ (геноцид)», — отмечает источник.

Село Шапки было освобождено от немецко-фашистских оккупантов 22 января 1944 года.

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Напомним, перед войной на территории Ленинградской области (в границах того времени) проживали 1 миллион 258 тысяч человек. В январе 1945 года в Ленинградской области осталось всего 483 тысячи человек. Довоенная численность населения восстановилась лишь к началу 1960-х годов.