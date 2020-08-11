Москва, , 15:54 — REGNUM Регистрация российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и применение ее на первых пациентах является «поразительным» событием, заявил 11 августа журналист американского телеканала CNN Мэттью Чанс.

Журналист отметил, что, выбрав такое название, Россия хочет показать параллель между технологическим гением Советского Союза, который первым запустил искусственный спутник Земли, и нынешним «символом российской медицины». Чанс напомнил, что стремление России одержать верх в гонке за первенство в создании вакцины против COVID-19 было встречено критиками как желание показать, что страна по-прежнему является сверхдержавой в научной области.

Кроме того, американский журналист обратил внимание на заявление российского президента Владимира Путина, который подчеркнул на встрече с членами правительства, что одна из его дочерей была привита новой вакциной.

«Это удивительное заявление, поскольку Владимир Путин на протяжении десятилетия ни разу не говорил о своих детях», — указал журналист.

«Оно [заявление о вакцинации «Спутником V» дочери российского лидера] показывает, насколько русские уверены в том, чтобы показать, что у них есть вакцина», — подчеркнул Чанс.

Корреспондент CNN также обратил внимание на то, что, по информации Российского фонда прямых инвестиций, около десяти стран заказали в общей сложности 1 млрд вакцин.

«Это поразительное событие. И еще более поразительно оно на фоне широко распространённого скептицизма», — отметил Чанс.

«Иными словами, многие испытывают обеспокоенность относительно эффективности этой вакцины и вообще ее безопасности», — заключил американский журналист.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации в РФ вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам российского лидера, вакцина показала свою эффективность, вырабатывая у привитых людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывая серьезных побочных эффектов.