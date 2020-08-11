Минск, 11 августа 2020, 14:08 — REGNUM В столице Белоруссии пропал корреспондент Znak.com Никита Телиженко, который находился в стране по редакционному заданию и освещал выборы президента республики и последовавшие за голосованием массовые беспорядки. Об этом сообщает редакция издания.
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Уточняется, что на связь журналист перестал выходить накануне вечером, 10 августа. Телефон корреспондента был недоступен. В настоящее время он заработал, но на звонки никто не отвечает,
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Как сообщало ИА REGNUM, во время массовых акций протеста, которые охватили Белоруссию после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа, были задержаны российские журналисты и сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Кроме того, был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов.
Также в числе задержанных оказался военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов. В настоящее время Пегов и ещё один российский журналист Дмитрий Ласенко освобождены. Сегодня, 11 августа, они должны вернуться в Россию.