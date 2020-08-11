Москва, , 12:14 — REGNUM Сокращение выплат медикам во время пандемии коронавируса является несправедливым. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава государства обратил внимание на снижение выплат медикам из-за не востребованности части коек в больницах, оборудованных для пациентов с коронавирусом. Из-а этого «у медиков произошло снижение выплат, стимулирующих и других».

«То есть, мы за COVID-19 кому-то заплатили, а по основному направлению деятельности недоплатили. Это несправедливо, они здесь ни при чем», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировали вакцину от коронавируса.