Лос-Анджелес, США, , 11:15 — REGNUM Следующее расширение для многопользовательской карточной игры Legends of Runeterra будет называться Call of the Mountain («Зов горы»). Об этом 10 августа сообщило издание Game Informer.

Релиз первой части (расширение будет состоять из трёх частей) Call of the Mountain состоится 26 августа 2020 года. В неё войдут семь новых карт чемпионов и 82 карты обычных существ.

Напомним, Legends of Runeterra — это многопользовательская коллекционная карточная игра, спин-офф League of Legends. Её релиз состоялся в апреле 2020 года.

