Гостивар, , 12:07 — REGNUM Жители македонского Гостивара не оставили своего намерения положить конец существованию свалки поблизости от своего города и 10 августа приняли решение заблокировать проезд мусоровозов с отходами из других муниципалитетов страны к мусорному полигону Русино на 10 дней. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, акция осуществляется при координации местных властей и представителей гражданской инициативы «Стоп Русино — чистый воздух для Гостивара».

Поддержку протестующим оказывает глава муниципалитета, представитель албанской оппозиции Арбен Таравари.

Руководители протеста намерены получить поддержку требования о закрытии мусорного полигона Русино и в других муниципалитетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Македонцы протестуют из-за загрязнения воздуха мусорной свалкой в Русино