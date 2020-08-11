Белово, Кемеровская область, , 10:50 — REGNUM В кузбасском Белово вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, по 23 августа приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение — ведущие розничную торговлю непродовольственными товарами с торговыми залами до 400 кв. м.; розничную торговлю продовольственными товарами и/или непродовольственными товарами первой необходимости; строительными, отделочными материалами, канцелярскими товарами и детской одеждой; работающие дистанционно и с доставкой.

Также закрываются торгово-развлекательные центры и комплексы; рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и весь общепит, кроме работающих навынос, с доставкой и на открытом воздухе; аттракционы, хореографические студии, культурно-досуговые учреждения, музеи и выставочные центры; организации, предоставляющие парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги. Кроме того, с 13 августа прием граждан в отделах многофункциональных центров «Мои документы» разрешен только по предварительной записи на приём и выдачу документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кузбасса ужесточили карантинные меры в пяти городах — Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Междуреченске.

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