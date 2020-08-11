Кемерово, , 05:23 — REGNUM Кемеровское региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало властям закрыть для посетителей заведения общепита и торговые центры в ряде городов. Главный санитарный врач региона Евгений Окс направил в кузбасское правительство документ о сложной эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает интернет-издание VSE42.Ru со ссылкой на ведомство.

По словам собеседника издания, в документе содержатся рекомендации о закрытии торговых центров в ряде городов Кемеровской области, в том числе и региональном центре. Но окончательное решение остаётся за губернатором.

Напомним, ранее власти Кузбасса ужесточили карантинные меры в пяти городах — Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Междуреченске.

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