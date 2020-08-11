Скопье, , 09:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 10 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 762 человек было выявлено 109 носителей коронавируса. Ещё 422 пациента были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 948 случаев заражения, 528 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался один пациент. 8068 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3352 человека.

Вторая волна эпидемии в Македонии по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей.

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