Мехико, , 08:40 — REGNUM Значения в 53 003 достигло общее количество пациентов, скончавшихся в Мексике с начала пандемии от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19. Об этом на своей странице в Twitter сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

За сутки в стране по этой причине скончалось 705 человек. Также за этот период времени зафиксировано 5558 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Мексике подтверждено 485 836 фактов инфицирования данным вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 19 718 030 случаев заражения SARS-CoV-2.

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