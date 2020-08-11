Буэнос-Айрес, , 08:00 — REGNUM 253 868 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано с начала пандемии в Аргентине, включая новые факты инфицирования — 7369. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Однако 174 974 человека уже выздоровели. Количество летальных исходов от осложнений при COVID-19 возросло за сутки на 159 и составило 4764.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки скончались 5719 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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