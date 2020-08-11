Пекин, , 05:19 — REGNUM Китай широко признан как одна из самых безопасных в плане криминала стран мира в связи с тем, что количество уголовных дел, возбужденных в 2019 году, упало на 24,3% относительно 2016 года, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Данные были предоставлены в рамках рабочего доклада, составленного правоохранителями из органов общественной безопасности Китая и представленного Госсоветом КНР на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных прдеставителей — высшего законодательного органа страны.

Китай наблюдает стремительное падение числа крупных уголовных дел вроде убийств, изнасилований, похищения людей, говорится в докладе, а также отмечается, что количество подобного рода дела упал на 34,9% относительно 2016 года.