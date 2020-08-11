Афины , , 01:09 — REGNUM Вечером 10 августа новостная служба Sveriges Radio сообщила об ужесточении пропускного контроля со стороны правительства Греции при въезде в страну. С 17 августа граждане Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии обязаны предоставлять справки об отрицательных результатах тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

10 августа на территории Греции вводится обязательное ношение масок в общественных местах. По информации шведских журналистов, в настоящее время в стране существуют опасения о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с предстоящим днем Успения Богородицы 15 августа.

Сообщается, что до настоящего момента в Греции зарегистрировано 200 смертельных случаев в результате заболевания COVID-19. Однако за последнее время количество новых вновь выявленных ежедневных случаев заражения коронавирусной инфекцией резко увеличилось. Поэтому греческое правительство вводит требования по защите полости рта и органов дыхания в общественных местах: внутри помещений, в такси и общественном транспорте.