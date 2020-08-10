Москва, , 22:20 — REGNUM В Дмитровском городском округе Подмосковья правообладателя сельскохозяйственных земель привлекли к административной ответственности за нескошенный борщевик. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Борщевик Ummagumma

Отмечается, что площадь участка составляет 113 гектаров. Хозяин не следил за его состоянием, вследствие чего территория заросла борщевиком — растением, которое представляет угрозу как для сельскохозяйственных культур, так и для здоровья животных и человека.

За допущенное правонарушение собственнику был выписан штраф в размере 340 тысяч рублей.

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