Пенза, , 16:11 — REGNUM Неравнодушный предприниматель из Пензы анонимно перевел на счет медучреждения 5 млн рублей. Такое сообщение появилось на официальной странице в соцсети Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи.

Помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В публикации говорится, что «предприниматель из Пензы, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал 5 млн рублей на помощь пациентам с COVID-19». На средства для лечебного учреждения были приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких.

Коллектив медцентра поблагодарил мецената за содействие, понимание и личный вклад в борьбе за пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о своем решении помочь в борьбе с коронавирусом высказался в своем Instagram-канале губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он напомнил, что вместе с бизнес-сообществом региона был создан фонд борьбы с коронавирусом, поступления в который уже начались.

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