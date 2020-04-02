Пенза, , 16:10 — REGNUM О своем решении помочь в борьбе с коронавирусом высказался в своем Instagram-канале губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он напомнил, что вместе с бизнес-сообществом региона был создан фонд борьбы с коронавирусом, поступления в который уже начались. Перечисляются средства от промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, простых граждан.

«Я принял решение — перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд», — резюмировал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители нескольких компаний обратились к губернатору с инициативой создания фонда, который бы накапливал средства частных инвесторов для поддержки граждан и медицинских учреждений, оказавшихся в трудной ситуации. Глава региона поддержал идею и призвал предприятия и организации присоединиться к этой работе. Фонд поможет самым незащищенным категориям граждан и даст возможность приобрести продукты питания, товары первой необходимости, лекарства.

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