Редвуд-Сити, США, , 14:29 — REGNUM Во время закрытого бета-тестирования Marvel's Avengers группа энтузиастов нашла в файлах игры упоминания ещё неанонсированных персонажей. Об этом 10 августа сообщает «Игромания».

Так, в игре могут появиться Воитель, Кейт Бишоп и Женщина-халк. Однако существует вероятность, что разработчики не будут добавлять их в качестве отдельных героев, а лишь в качестве обликов для Железного-человека, Соколиного глаза и Халка.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Marvel's Avengers появится уникальный контент, проспонсированный различными крупными компаниями. Среди них Intel, Five, а также мобильные операторы Verizon и Virgin Mobile.

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