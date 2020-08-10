Редвуд-Сити, США, , 14:24 — REGNUM Клиенты мобильных операторов Verizon и Virgin Mobile (США) получат уникальный набор костюмов в игре Marvel's Avengers. Об этом 10 августа сообщает «Игромания».

Издание также сообщает, что эксклюзивный контент для игры предоставят и другие компании. Среди них: Intel (электронные устройства) и Five (жевательная резинка).

Напомним, релиз Marvel's Avengers ожидается 4 сентября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One, а также на «консолях нового поколения».

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