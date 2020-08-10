Ташкент, , 14:20 — REGNUM Узбекистан получил 500 кислородных концентраторов в качестве гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро ВОЗ.

Отмечается, что стоимость груза составила около $300 тыс. Через неделю ожидается поставка еще одного груза, который состоит из расходных материалов для работы лабораторий.

Напомним, в июле ВОЗ доставила в Узбекистан гуманитарный груз на сумму $4 млн и весом около 85 тонн. В Ташкент были доставлены защитные экраны, хирургические маски и другие средства защиты.

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