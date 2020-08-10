Осло, , 13:46 — REGNUM В муниципалитете Эндре-Эстфолд к югу от Осло введены строгие ограничения. За последние дни коронавирусная инфекция выявлена у 59 человек. Теперь председатель муниципалитета Сакс Фрёшауг призывает норвежское правительство закрыть границу со Швецией, которая расположена всего в 10 километрах от Эндре-Эстфолд. Об этом 10 августа сообщила газета Fria Tider.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, в муниципалитете закрыты центры досуга, дошкольные учреждения, библиотеки, спортивные сооружения и места для купания. Сотрудников муниципальных служб здравоохранения обязали носить защитные средства органов дыхания и полости рта в течение всей рабочей смены, а не только при контакте с пациентами.

Проведение любых публичных мероприятий, независимо от числа их участников, находится по запретом. Сообщается, что жителям разрешено общаться только в пределах их собственного дома.

В администрации муниципалитета уже выразили мнение, что распространение произошло по причине пребывания жителей на территории Швеции и Польши.

«Я призываю правительство снова закрыть границу со Швецией, пока ситуация в обеих странах не будет взята под контроль. Мы видим, что у нас многие из выявленных случаев могут быть напрямую связаны с пребыванием за границей на территории Швеции и Польши, как в красной, так и в зеленой зонах», — заявил Фрёшауг.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство Норвегии при организации международного сообщения ввело в действие систему «красных» и «зеленых» зон. Жители «красных» зон, где эпидемиологическая ситуация является неблагожелательной (более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 100 000 человек) по прибытии в «зеленые» зоны должны быть помещены на карантин.

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