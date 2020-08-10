Тверь, , 10:44 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 10 августа.

«В Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3923 человека. 791 изолирован и находится под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперативном штабе.

Скончались за сутки два пациента, общее число жертв коронавируса в регионе за период пандемии достиг 160 человек. Всего в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4874 человек.