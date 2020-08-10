Горно-Алтайск, , 08:35 — REGNUM В Республике Алтай приступили к поэтапному снятию ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с 8 августа разрешат возобновить работу спортзалам и фитнес-центрам.

Как отмечается, спортивные организации при этом должны получить согласование в Роспотребнадзоре и жёстко соблюдать все санитарные нормы. В частности, в помещениях должна регулярно проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств, а у сотрудников будут проверять температуру.

Кроме того, с 8 августа начнут работать в обычном режиме многофункциональные центры.

«Жители Республики Алтай смогут обращаться в МФЦ не только по предварительной записи, но и в обычном порядке. В отделениях многофункциональных центров будет проводиться регулярная дезинфекция, специалисты будут контролировать соблюдение масочного режима», — отметили в правительстве.

Как отмечается, послабления стали возможны благодаря улучшению эпидемилогической обстановки. По словам главы региона Олега Хорохордина, в последние недели темпы роста случаев заражения снижаются, а число выздоровевших увеличивается.

Тем не менее масочный режим в республике сохраняется. Кроме того, по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты музеи, театры и кинотеатры.

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