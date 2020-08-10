Мехико, , 08:25 — REGNUM Общее число выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло более чем на 4,3 тыс. и превысило 480 тысяч. Об этом 10 августа сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 4376 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 480 278.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 292 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 52 298.

При этом указывается, что на данный момент в стране свыше 322 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Германии случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 436 и превысило 216 тыс.