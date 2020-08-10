Улан-Удэ, , 05:54 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 4444, из которых в Улан-Удэ зарегистрировано 2503.

«Успешно завершил лечение и выписался из больниц 3701 человек, умерло 44 человека. Проходит лечение в стационарах республики 321 больной. На амбулаторном лечении находятся 378 пациентов», — отметили в штабе.

18 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, в том числе четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигает 40,6%. В обсерваторах остаются 45 человек.

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