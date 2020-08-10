Саратов, , 08:37 — REGNUM В Саратовской области, по рекомендации Роспотребнадзора, продлили режим самоизоляции для граждан из группы риска до 23 августа. Соответствующее постановление подписано вице-губернатором Александром Стрелюхиным.

Из документа следует, что руководителям организаций, которые не приостанавливали деятельность, рекомендуется продлить режим самоизоляции для работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

В постановлении также говорится об обязанности руководителей, не приостанавливающих деятельность: сохранять работу в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации; ввести, при возможности, посменную работу с удаленным нахождением лиц из группы риска; соблюдение дезинфекции и масочного режима всеми работниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в новом учебном году праздничные линейки, посвященные Дню знаний, в саратовских школах могут пройти без родителей. Массовое мероприятие должно быть организовано эпидемиологически безопасно, без большого участия сопровождающих.

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