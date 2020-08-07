Саратов, , 12:28 — REGNUM В новом учебном году праздничные линейки, посвященные Дню знаний, в саратовских школах могут пройти без родителей. Этот вопрос обсуждали на заседании в региональном правительстве.

По словам председателя комитета минобразования Алексея Федорова, линейки в честь 1 сентября пройдут в очной форме при соблюдении всех требований, так как школьные дворы позволяют это сделать. Несмотря на то, что пока нет четкого понимания, как будут работать школы в новом учебном году, праздничные линейки проведут, но с ограничениями, заявила заместитель главного санитарного врача области Надежда Матвеева.

Прежде всего, необходимо составить график проведения линеек. Также на мероприятие будут ограничивать число сопровождающих ребенка взрослых. В обычное время на линейки приходят как родители, так и старшее поколение — бабушки, дедушки. Массовое мероприятие должно быть организовано эпидемиологически безопасно, без большого участия сопровождающих. Первоклашку достаточно проводить одному взрослому, отметила представитель Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, министерство просвещения России готовится начать учебный год 1 сентября в традиционной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Предполагается открытие всех школ и организация традиционных линеек. При организации обучения будет использован опыт, наработанный при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ). Безопасность школьников и учителей будет обеспечена с учётом требований Роспотребнадзора.

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