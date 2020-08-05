Северобайкальск, Бурятия, , 09:10 — REGNUM На севере Бурятии пришлось продевать запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, продление запрета связано с тем, что 30 июля в Северобайкальске зарегистрирован групповой очаг, образовавшийся после проведения свадьбы в местном ресторане. На сегодняшний день число заболевших COVID-19 гостей свадьбы достигло 13 человек.

Известно, что работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита с количеством посадочных мест от 60 и более в Северобайкальске приостановлена до 16 августа включительно. Также введено дополнительное ограничение: с 4 августа по 16 августа расположенные в Северобайкальске кафе и рестораны, вмещающие меньше 60 человек, должны заканчивать работу не позже 21 часа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заведения общественного питания Бурятии продолжают нарушать запрет на проведение массовых мероприятий. В конце июля сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 175 кафе и ресторанов в Улан-Удэ и районах.

Выяснилось, что две организации проводили банкеты с количеством участников свыше 60 человек. Между тем в Северобайкальске 26 июля коронавирус выявили у ещё двух гостей ранее проведённой свадьбы.

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