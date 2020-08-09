Скопье, , 22:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1188 человек было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 45 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство MIA.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 839 случаев заражения, 527 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Четверо пациентов скончались за последние сутки. 7664 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3648 человек.

Вторая волна эпидемии в Македонии по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. При этом Северная Македония по прежнему занимает первое место на Западных Балканах по смертности от COVID-19.

Ожидается, что в ближайшее время на помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии.

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